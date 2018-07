Massa: "Somos el tercer equipo pero tenemos que aprovechar cualquier opción"

Felipe Massa y Williams ganaron la partida a Sebastian Vettel y a Ferrari en el GP de Austria. El brasileño, último 'poleman' no Mercedes al lograr dicha efeméride casualmente en Spielberg hace ya una temporada, aprovechó el error del 'pit stop' del tetracampeón para ganarle la posición y su veteranía para defenderse de los ataques de Seb al final.



Massa es consciente de que tienen que estar ahí: "Entendemos que somos el tercer mejor equipo pero tenemos que aprovechar cualquier opción. Hemos podido alcanzar a Vettel por el problema en su parada y lo adelanté. Sabía que se acercaría al final porque era más rápido que yo, pero no he fallado y me mantuve bien".



Sobre la capacidad de evolución del Williams, Massa duda: "abemos que estrenaremos piezas nuevas, pero no sé qué pasará después de agosto porque 2016 es importante. En algún momento Mercedes pensará en el próximo año, y Ferrari también cuando vea que no pueden acercarse a ellos. Nosotros debemos mantener distancias con Red Bull".