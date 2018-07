Hamilton culpa al embrague de su mala salida: "Desde Barcelona no me va bien"

Lewis Hamilton no pudo convertir su pole en Austria en victoria. El británico cayó en la salida frente a Rosberg, su compañero en Mercedes, y luego no sólo no pudo alcanzarle en pista sino que recibió una penalización de cinco segundos por cruzar la línea blanca del pit lane. Segundo puesto para él y el Mundial que se ajusta.



El británico sabe que no ha hecho una buena prueba: "Hice una mala salida y perdí terreno. Intenté reducir la distancia que Nico tenía pero ha hecho un gran trabajo y ha estado fantástico. Ha sido más rápido y tengo que darle la enhorabuena".



Eso sí, Hamilton tiene un culpable para su salida: "El embrague no me va bien desde Barcelona. Antes mis salidas eran mejoras. Al soltar embrague mis neumáticos me han patinado un poco y no es la mejor forma de comenzar. Trabajamos para mejorar".