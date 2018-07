Rosberg: "Hamilton ha pilotado como un campeón"

Segunda posición para Nico Rosberg en el comienzo del Mundial de F1 2015. El alemán no pudo con Lewis Hamilton en la pista de Australia pero a pesar de todo eso está muy contento con el rendimiento de su Mercedes sobre Albert Park.



Y es que el germano admite que su compañero ha estado a un nivel superior: "Hamilton ha pilotado como un auténtico campeón del mundo. He dado el máximo y espero poder superarlo. Es una buena sesación ser segundo aquí con este coche tan increíble".



Rosberg admite a Schwarzenegger en el podio que la concentración es vital en la F1: "Es importante mantenerse centrado en cada carrera y durante toda la temporada. Exige mucho saber que no debes cometer ningún error".