Un 'pit stop' lastra la carrera de Sainz: "Habría firmado ser noveno antes de empezar"

Carlos Sainz ha sumado sus dos primeros puntos en la Fórmula 1 al terminar noveno en el GP de Australia. Gran debut el del madrileño, y mejor podría haber sido de no ser por un fallo en el 'pit stop' de Toro Rosso que le tuvo fuera de combate durante demasiados segundos. Con todo, al final ha logrado unos jugosos puntos en la primera carrera de F1 de su trayectoria deportiva.



El joven piloto está feliz con su trabajo: "Nos ha pasado de todo pero hay que estar contentos. Se podía haber logrado mucho más, pero he hecho todo lo que he podido. Ser noveno era lo máximo. Si me dicen esto antes de comenzar lo habría firmado sin duda, pero cuando te ves quinto en la salida y no puedes aguantar en recta..."



Además confirma que ha tenido problemas con su motor Renault: "Parecía que no iba bien y así era. Cuando teníamos que luchar por posición no se podía. Estamos muy limitados. Acabar en este puesto no está tan mal".



Carlos cuenta qué se le pasó por la cabeza tras el problema de Toro Rosso en el cambio de neumáticos: "Llegué a pensar que no iba a volver a salir tras el 'pit stop'. Cuando volví a pista estaba el doce pero empezamos a remontar. Me dijeron que podía llegar a los puntos y me empecé a animar un poco".