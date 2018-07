Boullier: "Prometo que seremos competitivos pero no sé cuándo"

Primera carrera del Mundial F1 2015 y primeras conclusiones de McLaren-Honda en cuanto al rendimiento de su nuevo monoplaza. Con Magnussen rompiendo motor y con Jenson Button terminando la prueba con cronos lentos, Eric Boullier prefiere pensar en positivo y destaca el trabajo que ha hecho en Australia el piloto británico.



El jefe de McLaren se muestra satisfecho: "Ha sido un semana muy complicado pero hay algunos aspectos buenos. Estamos contentos con que el coche de Button fuese capaz de terminar la carrera. Condujo bien, manteniendo a Pérez detrás durante bastantes vueltas y obtuvo una gran cantidad de resultados útiles".



Boullier confía en el 'potencial oculto' del MP4-30: "Sabemos que tenemos una montaña por escalar en lo que se refiere a rendimiento. SIn embargo, nuestras velocidades en las curvas eran decentes. No hay duda del potencial sin explotar del coche que tanto nosotros como Honda podemos desbloquear. Seremos competitivos, pero no sé cuándo".



El francés espera que para Malasia las cosas mejoren: "En dos semanas estaremos en Sepang con un clima cálido y húmedo. No sé lo que recortaremos en tan corto periodo de tiempo, pero trabajaremos a toda máquina".



Para esa carrera es más que posible que esté Fernando Alonso, aunque Boullier prefiere ser cauto: "Que esté o no depende de los médicos. Está entrenándose al máximo".