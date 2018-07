Rosberg conquista la pole de Abu Dabi con Sainz 10º y Alonso 17º

Se acabó. Se acabó la lucha contra el crono en la F1 2015. Ya no habrá más tensión. Ni más décimas, centésimas o milésimas que separen a un coche de otro en la parrilla de una carrera. Abu Dabi ha puesto fin a la temporada de clasificaciones y como viene siendo habitual han sido los dos Mercedes los que se han jugado la pole. Nuevamente Nico Rosberg ha ganado la partida para conseguir ser por sexta vez consecutiva el 'poleman' de un Gran Premio.



El cara a cara entre Lewis y Nico se mantuvo hasta el final, como ha sido costumbre durante todo este curso de Fórmula 1. Rosberg contra Hamilton, en Yas Marina, con victoria 'in extremis' para el teutón tras el intercambio de golpes entre uno y otro. Porque si el alemán era mejor en el primer duelo de Q3, el británico le metía presión en el segundo. El cambio radical del germano sigue, y se quitó de encima toda tensión para batir con la bandera a cuadros ya ondeando en Abu Dabi al que hasta hace poco era imparable.



Para ganar al tricampeón del mundo por sexta vez consecutiva, pues son seis las pruebas que lleva Rosberg siendo el primero en ver apagarse el semáforo en carrera. Con Mercedes intratable, como siempre, ha sido Ferrari quien ha puesto en 'problemas' a los plateados. No, no ha sido Vettel, que se quedó fuera en Q1 al infravalorar al resto de pilotos y al sobrevalorar su tiempo con goma blanda. Ha sido Raikkonen, que le manda a Bottas el mensaje de que quiere la cuarta plaza del Mundial.



Pinchazo de Alonso; magia de Sainz

No le fue fácil, pues los dos Force India han ido como un tiro en una vuelta. Quién cogiera esa velocidad punta, se preguntan en McLaren-Honda. De momento son lentísimos en recta, y se nota viendo la tabla de los más rápidos. Los motores japoneses, en la parte baja. Y en las rectas sufriendo como siempre. En esta ocasión, en Abu Dabi, tenían suficiente potencia para estar en Q2 pero la mala suerte dio la mano a Alonso en Q1.



Un pinchazo. Eso fue esta vez. No ha sido el motor, que ya a saber cuál es el que están usando. Ha sido un neumático, el adiós de un neumático. Estaba en vuelta Fernando, en muy buena vuelta que le habría puesto posiblemente 12º junto a Jenson Button, pero otra vez vio casi toda la clasificación desde su box. Desde ahí vio el milagro de Carlos Sainz, que ha pasado de sufrir en los Libres 1 y de abandonar en los segundos a meter al Toro Rosso entre los diez más rápidos del sábado.



Vamos, actuación mágica del piloto. Además no sólo es el haber metido al coche en Q3, sino el que al hacerlo batió a Max Verstappen en clasificación para deshacer a su favor el 9-9 que mantenían ambos en la lucha contra el crono. Doble victoria para él, al que los problemas mecánicos dieron un respiro para mostrar sus de sobra conocidas dotes al volante. Fue el mejor de los españoles, pues Merhi acabó con el último tiempo y perdió ante Stevens.



La vida sigue igual que en Australia... 2014

Ya apenas queda para que concluya el Mundial F1 2015. Para que concluya casi del mismo modo del que empezó en Australia. De Australia 2014, con Mercedes dominando sin apenas oposición y con el resto teniendo opciones sólo cuando los plateados fallan. A expensas de lo que pase este invierno, Rosberg cuenta con el honor de ser el último 'poleman' esta temporada.