Alonso desmiente un año sabático en 2016: "Es siempre la misma historia"

Y de nuevo, y ya van unas cuantas veces, Fernando Alonso ha tenido que desmentir que 2016 vaya a ser un año de descanso para él. El asturiano, tras la clasificación, ha salido al paso de las informaciones llegadas este fin de semana que supuestamente apuntaban a una temporada sabática del bicampeón en caso de que el McLaren-Honda no estuviera a la altura de sus expectativas. Todo por una frase de Eddie Jordan en la que decía que Ron Dennis, jefe de los de Woking, no descartaba que Fernando descansase si no había un coche competitivo.



"No he hablado con Ron Dennis, así que no creo que sea cierto. Todos esperamos que las cosas mejoren el año que viene, que seamos competitivos y que cuando lo seamos tengamos suerte. Es siempre la misma historia, de algo que dice Ron o que dice otro piloto y luego yo tengo que responder, intuir y adivinar qué quieren decir", dijo Alonso.



Sobre si esa frase, o supuesta frase, es una forma de presionarle a él o a Honda, Fernando lo tiene claro: "A mí seguro que no me quieren meter presión. De querer hacerlo sería a Honda para que hagan un buen trabajo en invierno".