Ricciardo: "No hemos sido tan competitivos como esperábamos"

El piloto revelación de la temporada, Daniel Ricciardo, volvió a ocupar un puesto en el podio en el Gran Premio de Singapur en una carrera que tuvo que ser finalizada a las dos horas sin haber efectuado el recorrido entero y que cambió totalmente tras la aparición del Safety Car. "Tras el relanzamiento de la carrera no éramos tan competitivos como esperábamos con los neumáticos, así que tuve que levantar el pie", señaló el australiano.

"Conseguí llegar hasta Sebastian -por su compañero Vettel- pero no vi la oportunidad de adelantarle, he hecho lo que he podido", indicó Ricciardo, que reconoció que "ha ido bien" pero que esperaba haber luchado por algo más. "He tenido que adaptarme al ritmo de los demás", afirmó.

Según el piloto de Red Bull, tuvo que 'lidiar' con un coche que no siempre acompañaba: "Había cosas que no iban bien, la potencia iba y venía y desde que salió el coche de seguridad estaba bajo de potencia". "Hay cosas que hemos ido arreglando y otras que no, y eso nos ha lastrado", aseguró.