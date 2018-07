Rosberg: "Hamilton ha hecho un mejor trabajo y se merecía ganar"

Nico Rosberg ve alejarse un poco más a Lewis Hamilton en la lucha por el Mundial. El alemán cedió la victoria al británico en el GP de Japón a pesar de salir desde la pole, y todo por unos problemas de sobreviraje en su Mercedes que le hicieron ir extremadamente despacio en buena parte de la carrera.



El germano admite que su compañero se mereció el triunfo: "Hamilton ha trabajado mejor que yo y se merecía ganar, así que tener la segunda posición no está mal. No estaba contento con el coche, intenté solucionarlo pero no se comportó como yo quería".



Rosberg niega que tuvieran dos monoplazas muy diferentes en cuanto a reglajes: "Más o menos teníamos los mismos ajustes. A mí me ha costado mucho más ajustarme al coche".