Hamilton consigue la victoria en Italia en el primer abandono del año de Alonso

Tras probar el crudo sabor de la derrota y de la desesperación en Bélgica, Lewis Hamilton se ha tomado su particular 'vendetta' con Rosberg en el mítico Templo de la Velocidad. Rapidez total del Mercedes y dosis de sufrimiento para el británico, para que con no poco suspense fuese la bandera inglesa la que más alto ondease en Italia. Para que fuese él quien liderase un podio y viera por encima del hombro al alemán y a Felipe Massa.



Y eso que todo parecía ponerse muy negro para Lewis, porque nada más apagarse el semáforo una espantosa salida sólo superada por el horrendo arranque de Bottas hizo que Rosberg se situase en primer lugar. Que su principal rival por el título tuviese pista libre para abrir hueco con respecto a todos y se subiese al más alto escalón del podio de Italia. Pero algo fallaba en Nico.



Porque Nico estaba tenso. Estaba nervioso. Durante todo el fin de semana ha mostrado cierta falta de tranquilidad en su rostro. Cierta ausencia de serenidad que terminó por trasladarse a la pista con errores infantiles, de crío. Con fallos impropios de un líder de Mundial y de carrera. No fue uno, sino que fueron dos las ocasiones en las que el alemán se saltó la primera curva. Y en la segunda de ellas Hamilton se puso por delante.



A partir de ahí, a tirar y a no cometer errores, aún con lo difícil que puede llegar a ser para un piloto que tiende a bloquear sobremanera sus neúmaticos. También dedicó unas cuantas blocadas en Monza, pero tal fue la distancia que le metió a Rosberg que eso no fue problema alguno para no colgarse el oro en Italia. Otros 25 puntos en su casillero y el campeonato se pone al rojo vivo.

Ricciardo, velocidad total

Eso sí, Ricciardo ya va viendo que sus opciones para dar la sorpresa son cada vez menores. El australiano ha dejado un auténtico show de pilotaje con el RB10 y de nuevo ha superado a Vettel. Le ha superado en pista, con unos neumáticos más frescos, arriesgando y realizando unas maniobras memorables ante él cuando se enfrentaron en el asfalto.

Y además se lleva el honor de ser el hombre más rápido en el Templo de la Velocidad. Nada más y nada menos que a 362 kilométros por hora que puso el bueno de Daniel su monoplaza, y todo para ser el primer del resto tras los cuatro imparables motores Mercedes con la propia escudería alemana y con Williams. Porque aunque salió mal, Bottas llegó al cuarto lugar tras una fantástica sesión de adelantamientos.

Primer abandono de Alonso en 2014

Qué lejos están todas esas cosas para Alonso. Qué lejos están todos esos equipos para Ferrari. El F14 T iba a sufrir en Monza, y ese sufrimiento se trasladó a Fernando, que veía cómo todos los de delante se alejaban más y más, mientras que los de detrás se acercaban o le adelantaban por la estrategia. Tal fueron los problemas para él y su monoplaza que al final no tuvo más remedio que abandonar.



No tuvo otra que poner fin a la racha de carreras puntuando, a perder el honor de ser el único de los 22 pilotos presentes en la parrilla de 2014 que había logrado puntuar en todos los Grandes Premios del Mundial. Pero mucho había hecho, viendo todos los problemas que han tenido los coches este año, y en Monza fue el sistema ERS el que hizo detenerse el F14 T. Que hizo que Ferrari sólo llegara a meta con el coche de Raikkonen, noveno, en la carrera de su 'casa'.

Próxima cita: Marina Bay

Siete puntos menos de ventaja tiene Rosberg con respecto a Hamilton. Muchas carreras quedan por jugarse y en Abu Dabi todo vale el doble. Singapur será la próxima cita del calendario de la F1, y será la noche de Marina Bay la que vibre de nuevo con el duelo Mercedes. En la que busque Fernando Alonso resarcirse del mal sabor de boca de Monza con su primer abandono.