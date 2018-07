Gené: "Montezemolo está frustrado por cómo han ido las cosas"

La Fórmula 1 se traslada a Hungría, para competir en la mítica pista de Hungaroring, y para poner fin a la primera parte de la temporada 2014. Ferrari necesita mejorar pero no parece esta la pista más indicada para ello, tal y como indica Marc Gené. El piloto probador de la 'Scuderia' reconoce que el trazado húngaro tiene mucha curva lenta, y ya se sabe que el monoplaza rojo donde mejor va es en curva rápida.

Además dice que no es precisamente de los circuitos favoritos de los pilotos: "Es el Mónaco permanente. Más que nada porque aquí hay una recta principal en la que se puede adelantar, aunque es muy corta. Pero a partir de ahí todo son curvas de media velocidad. El piloto no descansa, no respira. Estás siempre haciendo trabajo, es una pista particular que no gusta a los pilotos porque nos gustan más curvas rápidas. Corremos aquí desde hace muchos años, gusta el ambiente, pero no la pista".

Gené confirma que el estrés es parte habitual de Hungaroring: "Una parte de pulsaciones extra de los pilotos se produce por el estrés, por la acumulación del trabajo. Es un asfalto además muy bacheado y aquí hace mucho calor, es importante la hidratación. No hay muchas fuerzas G, pero estás muy estresado y mentalmente cansa mucho".

Y a eso se le sumará, según sus palabras, un coche más complicado de conducir respecto a la temporada pasada: "Era muy difícil conducir en el simulador el coche de este año. Vamos a ver las carencias de estos coches, van a tener menos carga aerodinámica. No creo que los pilotos vayan a disfrutar".

Para terminar, habla sobre su charla con Montezemolo de esta semana: "Estuve con él en Maranello. No está muy contento con cómo han ido las cosas hasta ahora, está muy al día de todo lo que está sucediendo. Está frustrado. Tiene ganas de que empecemos a ver un Ferrari con mejores resultados".