Fernando Alonso tiene "un plan muy ambicioso" para 2015

Fernando Alonso asegura que tiene un "plan muy ambicioso" de cara a 2015. Preguntado sobre si sabe dónde pilotará la próxima temporada, el asturiano se muestra críptico: "Lo sé, sí. Más o menos".

"Se están dando los pasos que tienen que darse y los sabremos pronto"

"No puedo decir categóricamente nada", responde cuando le preguntan sobre si podría confirmar si estará en Fórmula 1 en 2015. Eso sí, el piloto de 33 años ve "poco probable" tomarse un año sabático.

Ha pasado casi un mes desde que Sebastian Vettel anunciara su marcha de Red Bull, presumiblemente para ocupar el volante que dejará vacante Fernando Alonso en Ferrari.

Alonso es optimista: "Van a llegar cosas buenas, como ya dije en Japón y en Rusia, todo va bien, según lo previsto, se están dando los pasos que tienen que darse y los sabremos pronto… o cuando sea”.



"Pero por ahora mi prioridad es el trabajo en pista. En las próximas carreras pueden pasar muchísimas cosas y necesitamos obtener buenos resultados, porque seguimos peleando por la tercera posición en el campeonato de Constructores. Mi futuro ahora no es una prioridad, en mi opinión. Como he dicho antes, haré lo que crea que sea mejor para mi futuro y para Ferrari. Pero ahora tenemos que centrarnos en la competición", asevera Fernando.

"Estar en el sitio correcto"

Preguntado por si sentía que sus posibilidades de lograr un tercer título mundial se estaban agotando, Alonso adopta un punto de vista filosófico. "Al final, ganar o no ganar es cuestión de estar en el sitio correcto, en el momento adecuado", apunta.

"Ganarse el respeto a veces tiene más valor. Cuando me uní a Ferrari en 2009, no contaba con el respeto con el que cuento ahora. No habré ganado el campeonato en los últimos cinco años pero, con Ferrari, he crecido como piloto y como persona. Sin duda mi deseo es ganar un tercer título, pero estoy seguro de que tendré la oportunidad".

¿Su próximo destino supondrá la última oportunidad de Alonso para lograr el tricampeonato de F1? "Probablemente, sí".