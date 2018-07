Alonso: "Esperábamos quitar tiempo a Red Bull"

Fernando Alonso sale séptimo en el GP de Canadá: "He hecho algunos cambios en el volante en la Q2 y en la Q3 e igual teníamos que bajar la potencia, pero no creo que fuese demsasiado. Desde la Q1 tuvimos dificultades y al final se ha complicado, pero es lo que hay e intentaremos hacer lo mejor posible".

"Intentaremos hacer una buena salida y una buena estrategia"

"Hay que intentar hacer una buena carrera, la crono no ha ido del todo bien. Estamos séptimos y décimos cuando pensábamos quitar tiempo a Red Bull. Intentaremos hacer una buena salida y una buena estrategia, pero no va a ser fácil. En la carrera no sólo es importante las primeras posicones, también tener una buena velocidad en la carrera y en eso tenemos que trabajar de cara a mañana", reflexiona el bicampeón.

Sobre las novedades: "Las piezas que hemos probado la mayor parte han sido positivas, siento mejor el coche, más competitivo. En un par de piezas hemos tenido que volver atrás porque hacía demasiado calor. El paquete de mejoras que hemos traído se verá potenciado cuando tengamos una carrera con frío".

Más degradación en carrera

Su plan para la carrera: "Mañana va a haber más degradación, vamos a tener que estar listos para anticipar algunas de las pruebas que teníamos previstas. A ver cómo se comportan porque ayer el blando iba muy bien y hoy el superblando iba muy bien. Hay que intentar en la primera parte de la carrera si el superblando es el apropiado", apostilla