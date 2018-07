Rosberg cree que el toque con Hamilton es "un lance de carrera"

Nico Rosberg ha acabado segundo el GP de Bélgica. En rueda de prensa ha sido preguntado por su toque con Hamilton: "Ha sido una carrera dura. Teníamos ritmo para ganar, pero el accidente nos ha costado un resultado mejor. Estoy muy decepcionado, ha sido un mal día para el equipo. Nosotros, los pilotos, estamos aquí para entretener y divertir a los aficionados, por lo que nuestros duelos siempre son al límite. Lamento el toque con Lewis, pero lo contemplo como un lance de carrera, como han hecho los comisarios".



El líder del Mundial ha sido bombardeado a preguntas por los periodistas británicos: "Yo era más rápido en las rectas. Me fui al exterior, ya que la trazada interior estaba ocupada. Lo intenté y hubo el contacto. Me di cuenta de que mi alerón delantero había quedado dañado, pensé que ahí acabaría todo. Luego, un segundo después, vi que Lewis también tenía un problema. Es una lástima por él y por el equipo. Nos hemos reunido después de la carrera, pero habrá más reuniones para evitar carreras como la de hoy".

Respeta la opinión de Lauda

Se ha referido a las críticas de Niki Lauda, que le responsabiliza del incidente: "No he oído las palabras de Lauda. Respeto su opinión, yo no tengo una porque no lo he visto. Lo que sé es que era rápido, el interior estaba bloqueado y me he ido por la parte exterior. El toque es un suceso desgraciado". Rosberg ha sido abucheado en el podio por los aficionados de Spa: "Como te digo, respeto la opinión de los espectadores. Es evidente que no están contentos".