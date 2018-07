Vettel: "Alonso siempre ha sido mi rival más fuerte"

Nira Juanco entrevista a Sebastian Vettel en Spa: "He tenido una primera parte de temporada bastante mala. Estoy contento de que a Ricciardo le haya ido mejor; yo también he podido ganar en dos ocasiones este año", dice el tetracampeón del mundo.



Vettel dice que echa de menos la victoria: "Conozco lo que es estar ahí, todavía tengo buenas sensaciones. He conseguido podios este año, pero el objetivo es volver a ganar". El alemán asegura que su rival más fuerte ha sido Fernando y cree que Hamilton ganará el título este año.