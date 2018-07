Alonso: "Si arranca el coche, hacemos podio con bastante facilidad"

EL ASTURIANO, MUY CRÍTICO TRAS EL INCIDENTE

El piloto de Ferrari lamentó que "no salió nada a derechas" durante la carrera en Bélgica, que comenzó con una sanción para Alonso después de que su coche no arrancase: "No se ponía en marcha, parecía que no tenía corriente y han tenido que ponerle una batería extra". El asturiano señaló ese incidente como la clave de que no finalizara en el podio de Spa: "Si arranca el coche, hacemos podio con bastante facilidad".