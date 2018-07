Williams se cuela en el imperio Mercedes con Bottas líder de los Libres 3

Ya no hay tiempo para más vueltas de prueba o ensayo en Austria. Los pilotos han hecho todo el trabajo de cara a clasificación en este regreso de la F1 a Spielberg y tras ellos se puede decir que Williams sale muy fortalecido. Valtteri Bottas ha sido el más rápido de la sesión por delante de unos Mercedes con problemas gracias a un crono de 1:09.848, que le ha servido para batir a Hamilton y a Massa.

Quién iba a pensar hace un año viendo cómo estaban los Williams que serían ellos los principales rivales de los máximos candidatos a la pole en alguna carrera. Pero es que es así, es que van como un auténtico tiro por Austria gracias a la potencia de su motor Mercedes y al chasis que han fabricado para este 2014. Gracias a todo eso, Hamilton y Rosberg pueden tener un problema.

No han brillado ni uno ni otro. Y no lo han hecho porque en Spielberg no es raro cometer un fallo. Nico ha cometido alguno que otro con el blando, y con el superblando ha reportado diversos problemas alegando que no se encontraba cómodo. Y Lewis más de lo mismo, salvo que con la rojiza goma sí se ha mostrado más competitivo que su compañero.

Alonso, muy cerca de los de arriba

Hasta Kvyat se ha colado en la cuarta posición, dejando a Alonso sexto. A pesar de todo esto, hay buenas sensaciones con el Ferrari del asturiano. Fernando no está ni mucho menos lejos de los hombres de cabeza, quizá por el frío austriaco o por otro motivo, pero el F14 T sí está siendo competitivo en Red Bull Racing.

Y ya que nombramos a Red Bull... no tiene pinta de que lo estén pasando excesivamente bien en su propia casa. Vettel y Ricciardo no han tenido una mañana alegre en Spielberg. Con el blando ha sido un suplicio y la afición austriaca a buen seguro no ha disfrutado viendo al equipo local por debajo de las diez primeras posiciones. Con los superblandos han mejorado, pero han estado lejos, muy lejos de arriba.

Así que todo listo. Las cartas están puestas sobre la pista de Austria y Mercedes tiene que andarse con ojo. Los plateados tienen cerca de sus retrovisores a Williams y Massa y Bottas no se van a andar con muchos rodeos. Ferrari debe encontrar el cómo superar a un coche con el que no muchos contaban para salir cuanto más arriba mejor sobre el asfalto.