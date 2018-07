Hamilton lidera un doblete de Mercedes en los Libres 2 con Alonso tercero

El de momento extraño sonido de los monoplazas de F1 ha vuelto a 'rugir' en Albert Park con los Libres 2 del GP de Australia. Mercedes ha comenzado a asomar el morro y a corroborar lo mostrado en pretemporada tras el susto de Hamilton en la primera sesión sobre Melbourne. Lewis ha sido el más rápido con un 1:29.625 seguido de Nico Rosberg y de Fernando Alonso.

Tocaba continuar de pruebas. Tocaba seguir calentando motores y seguir tomando contacto con estos 'nuevos' coches que han nacido gracias a los cambios de normativa para 2014. Mucho movimiento en pista, muchos pilotos rodando en tandas largas... y todos aprovechando estos 90 minutos para hacer simulación de clasificación.

Para colocar el neumático más blando. Para ver cómo se comporta el coche con este compuesto y cuánta diferencia hay en relación a la goma más dura que ha traído Pirelli. Y haberla hay. Y mucha. Ya lo habían avisado desde la marca italiana y sus avisos eran ciertos. Alrededor de dos segundos ganaban muchos con el cambio de ruedas, así que mucho ojo con la Q1 y con tomar demasiadas confianzas.

Alonso planta cara a Mercedes

Con esa ganancia de tiempo Fernando Alonso ha vuelto a dejar en Ferrari muy buenas sensaciones, a pesar del parón que ha tenido Raikkonen mientras probaba salidas. El asturiano se ha colocado tercero, a medio segundo de Lewis, y de nuevo ha sacado una sonrisilla en el box de la 'Scuderia' al ver la buena fiabilidad del F14T en manos del bicampeón.

No pudo eso sí con los Mercedes. Porque el color plateado puede ponerse muy de moda en Albert Park. Porque parece que, visto lo visto, son una apuesta segura al menos para la lucha por la pole. Tanto Hamilton como Rosberg han estado intratables, aunque han estado ambos bastante lejos del mejor crono que la temporada pasada marcó Sebastian Vettel.

Red Bull mejora y Lotus se estanca

Un Vettel que ha hecho lo que ha podido con el RB10. Y lo que ha podido hacer ha sido mucho. Sin casi pretemporada y sin demasiadas vueltas en los Libres 1 se ha colocado en cuarta posición a tres décimas de Alonso. El factor aerodinámico de su morado monoplaza es superior al del resto y cuando el motor le responda como es debido puede volver a dominar en cada pista como lo ha hecho en años anteriores.

Pero de momento el motor Renault no va del todo bien. Y sobre todo no va nada bien cuando es un Lotus el que lo lleva consigo. Maldonado ha tenido problemas en la primera sesión en Australia y ni siquiera salió en la segunda. Grosjean no hizo nada en la primera y en la segunda sólo pudo superar a Max Chilton. Los negro y oro lo tienen complicado en este debut de la F1 en 2014.

En Maranello eso sí están contentos, porque el F14T tiene muchas papeletas para estar en la pelea gracias a una gran fiabilidad. De momento, alegría, sonrisas y felicidad en la 'Scuderia', y es que según ha dicho Marc Gené para ellos este día ha sido igual a cualquier otro de 2013. Y eso, sabiendo cómo han afectado a muchos los cambios de normativa, es la mejor noticia posible.