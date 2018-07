Alonso apuesta por el podio si todo sale "de la mejor forma posible"

Fernando Alonso ha opinado sobre los cambios de esta temporada: "Creo que es muy difícil saber cómo somos de competitivos en este momento. Tendremos las respuestas en 24 o 48 horas, sabremos un poco más de lo que sabemos ahora. El coche y la tecnología de la F1 esta temporada son un poco más complejos para todos. Estamos aprendiendo y estamos desarrollando el coche el coche cada día que trabajamos en él. Solo necesitamos poner todo junto, maximizarlo que tenemos y ver dónde estamos", ha dicho el español en la rueda de prensa del GP de Australia.

"Llevo mucho tiempo sin novedades en Q3 así que estoy contento"

Sobre las novedades en clasificación esta temporada: "Creo que no habrá mucha diferencia, sobre todo desde fuera. Es cierto que tenemos algunos coches que no corren en la Q3 o que solo dan una vuelta en Q3 y ahora tal vez veremos una vuelta extra de todos, pero aparte de eso creo que no es un gran cambio en clasificación para pilotos y equipos. En cualquier caso, creo que el cambio es bienvenido para ver más coches en las pistas. Llevo mucho tiempo sin novedades en Q3 así que estoy contento".

El piloto español de Ferrari cree que pueden puntuar o conseguir "un podio" en Australia, primer Gran Premio del Mundial de Fórmula 1, aunque reconoció que deberán hacerlo "de la mejor manera posible" debido a todos los cambios que presenta esta nueva temporada.

"Si conseguimos hacerlo de la mejor forma posible, creo que llegará, casi como una consecuencia, un buen resultado, consiguiendo puntuar o incluso un podio", aventuró el piloto asturiano en declaraciones ofrecidas por Ferrari días antes de competir en Melbourne, en el circuito de Albert Park.

"Es complicado decir la posición en la que podemos acabar. Lo que sabemos es que con monoplazas tan complejos, hay muchos elementos relativos a la estrategia que hay que poner a punto (...) Dicho esto, esta temporada los errores estratégicos se pagarán muy caros, así que tendremos que permanecer concentrados al cien por cien desde el viernes hasta el domingo", indicó el ovetense.



"Algunas cosas cambiarán; otras no"

Además, el bicampeón del mundo admitió que "algunas cosas cambiarán mucho esta temporada, pero otras no". "Lo que ha cambiado, son las sensaciones que se tienen al volante del coche. Hay un motor que suministra energía de manera distinta, que impresiona y que nos ha obligado a adaptar nuestro estilo de conducción", explicó el bicampeón del mundo con Renault.

"Cambiará la estrategia de carrera, con muchos más parámetros que tener bajo control, y hay más herramientas para utilizar en el coche. Pero una vez que la carrera comience, sin duda seguirá subiendo el nivel de adrenalina, seguirá habiendo adelantamientos, táctica, gestión de los neumáticos, todo, más o menos, como antes", finalizó Alonso.