Rosberg: "Estamos siempre muy cerca y cada error tiene consecuencias"

Nico Rosberg cuenta a Nira Juanco que la FIFA le prohibió usar la Copa del Mundo en su casco: "Me han escrito para que lo quitara. He puesto la estrella porque es nuestra y nadie me puede decir nada".



También habla sobre su reciente matrimonio: "Estaba un poco nervioso, pero ha sido una experiencia fantástica. La luna de miel ha sido en Hockenheim", bromea el líder del Mundial.



"Celebré la victoria en el Mundial a tope en casa de mis padres. Es increíble, hubo mucha fiesta después", habla sobre la cuarta estrella de la selección alemana.



Rosberg ha firmado además esta semana su renovación con Mercedes: "Es un contrato de muchas semanas de trabajo. Una noticia fantástica porque ahora puedo olvidarlo y centrarme en conducir".



Hamilton ha insinuado que el GP de Alemania no es el de 'casa' de Rosberg, ya que vive en Mónaco desde pequeño: "No sé qué dice Hamilton, puede decir lo que quiera", dice Nico.

El coche estaba "enfermo" en Silverstone

Rosberg llega líder del Campeonado: "Es una situación fantástica, estoy líder y vengo a ganar y hacer un ventaja más grande este fin de semana con los puntos. La ventaja ahora está cortita porque mi coche estaba un poco enfermo en Silverstone".



Sobre la tensión con Hamilton: "No sé cómo va a terminar. Hay una lucha bonita, difícil... Está muy cerca y me gusta ganar al final. Sólo pienso en conducir el coche rápido. Estamos siempre muy cerca y cada error tiene consecuencias. Hamilton es uno de los mejores pilotos".