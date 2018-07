Rosberg aprovecha un accidente de Hamilton para lograr la pole en el GP de Alemania

Qué bien se le está poniendo a Nico Rosberg la temporada para lograr el primer Mundial de su carrera deportiva. El alemán se asegura una privilegiada posición de carrera en el GP de Alemania gracias a su 1:16.540 que le ha servido para evitar sorpresas. Justo tras él, los dos Williams de Bottas y de Massa y un Alonso que en la Q3 de Hockenheim ha sido séptimo.

¿Y Hamilton? Pues atrás, concretamente en el puesto 20. Esta vez no fue por un error infantil, o por un fallo de conducción. Esta vez fue por un problema en su disco de frenos, en su nuevo disco de frenos, que hizo que perdiera el control del Mercedes, bloqueando violentamente su neumático delantero izquierdo y destrozando su monoplaza al golpear con el muro alemán. Además ha sustituido caja de cambios.

Así que bandera roja en Hockenheim. Así que Nico Rosberg tenía ya puesta la alfombra en la pista de su 'casa' para lograr la pole, una nueva pole que le acercara un poco más el título Mundial este 2014. No tenía ni que arriesgar, o eso era lo que él pensaba, porque lo cierto es que al Mercedes le salió una piedrecita en sus neumáticos que tiene su mismo motor pero distinto nombre.

Batalla de Williams contra Rosberg

Williams no tenía ninguna intención de vender barata su derrota. Massa y Bottas están con la moral con las nubes, disfrutando y mucho a bordo de su veloz vehículo y llevando a una escudería hace un año defenestrada a luchar por el podio del Mundial de constructores. Tuvo que sudar y mucho Rosberg para que Valtteri no le aguase la fiesta, porque las distancias entre ambos en Q1 y Q2 no eran ni mucho menos excesivas.



Y en Q3 fue exactamente igual. Bottas apretó al máximo a Nico, al que incluso llegó a superar en el segundo sector, y el termor a la pérdida de una pole para la que no estaba Hamilton se hizo fuerte en el box de Mercedes. Al final festejaron, pero igual o más lo hicieron en Williams tras el gran show que dieron sus dos pilotos.



Alonso termina séptimo y Kimi cae en Q2

El segundo y el tercer puesto tienen los nombres de Bottas y de Massa. El séptimo lleva el de Alonso, que se encontró con la dura roca de la realidad y que al inicio de la prueba germana tendrá delante a los dos Red Bull e incluso al McLaren de Kevin Magnussen. No fue la Q3 esperada, pero al menos él estuvo en ella, no como Kimi Raikkonen, que cayó en Q2.



De nuevo una sesión de sábado en la que Ferrari no ha podido lucir su color en la pista. El calor y el mejor estado de forma de otros equipos ha dado con ellos en unas posiciones más alejadas de lo que en un comienzo se espera de su grandeza, pero en las que ya es habitual verlos en las últimas temporadas. Mercedes, Red Bull y Williams están por delante de la 'Scuderia'.