Rosberg se lleva la victoria sobre Hockenheim en una inmensa remontada de Hamilton

Domingo de carrera en Alemania y domingo de pasión en Hockenheim. La alegría de la cuarta estrella del Mundial de su selección sobre el Maracaná continuó para todo aquel aficionado de la F1 que se dio cita en la mítica pista germana. Simple y llanamente, de las mejores pruebas de los últimos años fue esta que terminó llevándose Nico Rosberg pero en la que el auténtico protagonista llevaba y lleva por nombre Lewis Hamilton.

Como si de un viaje al pasado fuese, todo comenzó con un accidente que terminó con Massa fuera de pista al tocarse con Magnussen. Eso, que le puede pasar a cualquiera y más aún si estás obligado a tirar. A remontar. A arriesgar. Si tienes que tener los cinco sentidos y parte de un supuesto sexto en el asfalto. Si, como Hamilton, tienes que hacer el domingo lo que el sábado no pudiste hacer. Pero no se achantó ante nada.

No en vano, el Mundial está en juego. El Mundial está que arde como ardió también el Toro Rosso de Kvyat. Y ganar un título son palabras mayores, tan mayores como el potencial del Mercedes. No habían pasado ni diez vueltas y ya estaba en los puntos a pesar de salir vigésimo. Y a mitad de carrera ya no eran los puntos el objetivo, sino ser segundo. No lo consiguió, y no porque no lo intentase.

Porque si no pudo fue por el estado de su neumático delantero izquierdo, que a falta de siete vueltas estaba totalmente KO y por más cerca que estaba no llegaba a pasar a un espléndido Valtteri Bottas. Con todo, Lewis dejó una carrera para el recuerdo, en la que se sentó al volante de su cohete Mercedes dejando adelantamientos que pusieron en riesgo a su monoplaza. Se tocó con Raikkonen, se tocó con Button... y se puede decir que aún tercero tocó el cielo de Alemania.

Nueva batalla Alonso contra Vettel

Algo que no pudo hacer Alonso, y mucho menos Kimi, que terminó fuera de puntos una carrera en la que lo raro no fue que se quedara sin puntos sino directamente que pudiera cruzar la bandera a cuadros. Si Hamilton rozó su alerón, Vettel lo remató. Seb tenía que defender como fuese posible su posición con Fernando en una batalla que volvio a caer de lado del alemán.



Y eso que tras la segunda parada parecía que sería el asturiano el que se llevase el gato al agua ante el RB10 del tetracampeón. Se tienen ganas ambos, y se nota. Se nota por la agresividad de los dos en pista cuando se cruzan. Se nota porque ninguno quiere ver justo delante el coche del otro. Alonso pasó a Vettel y rodó una buena cantidad de vueltas con el coche morado en su retrovisor, pero un error desde el muro acabó dejando la victoria personal a manos de Vettel.



Muy tarde paró Fernando para poner sus últimas gomas. Tan tarde que no sólo Seb se alejó sino que además se coló entre medias un Daniel Ricciardo que se comportó como un auténtico compañero de equipo defendiendo con uñas y dientes su plaza ante un Alonso que perdió toda opción de terminar delante de los dos Red Bull. Afortunadamente la carrera duró lo que duró, porque de haber una vuelta más habría acabado tras los dos RB10.



Rosberg abre hueco

Así que el Mundial de constructores se pone feo para que Ferrari sea tercera, sobre todo si Williams sigue estando tan fuerte. El de pilotos, tras diez carreras, tiene grabado en su primera posición el nombre de un Rosberg que completa su semana de celebración futbolística y de boda con 25 puntos más para su casillero. El duelo entre Nico y Hamilton continuará, y todo puede pasar en los nueve actos que todavía quedan.