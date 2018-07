Raikkonen: "Por suerte no me han influido demasiado los dolores en la espalda"

El piloto finlandés se pudo sobreponer a las molestias físicas que evidenció en la clasificación del sábado y pudo cerrar el Gran Premio de Singapur en una digna tercera posición. Kimi, lejos de atribuirse el mérito, manifestó que "desde fuera parecía más difícil" de lo que realmente ha sido.

"Por suerte no me ha influido demasiado pero ahora no estoy bien, tengo tiempo para descansar y ponerme a punto", argumentó Raikkonen, que tiene dos semanas por delante para recuperarse de las molestias en la espalda antes de competir en el Gran Premio de Corea.

Kimi se ha mostrado satisfecho con el resultado y asegura que no era posible haber arrebatado la posición a un titánico Fernando Alonso, que se quedó a 32 segundos de Sebastian Vettel. "Hemos quedado terceros y no creo que hubiéramos podido conseguir más", defendió. "He tenido una velocidad bastante buena, adelantando a varios".

Durante las últimas diez vueltas, Raikkonen dio una masterclass de lo que es adelantar posiciones. En una lucha encarnizada con Jenson Button, el piloto de Lotus Renault adelantó por el exterior al piloto de McLaren para establecerse en la tercera posición."Tenía a Jenson y estaba gestionando los neumáticos. Había gente que los había cambiado y he conseguido adelantar a Jenson. Él no me ha podido adelantar", finalizó.