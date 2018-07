Raikkonen: "No he podido intentarlo"

El piloto finlandés fue eliminado en la Q2, aquejado de unos dolores de espalda que lo impedían rendir al máximo nivel. Resignado, Kimi admite que la carrera de Singapur no será para nada sencillo. "No he podido intentarlo, no había demasiado que pudiera hacer. Haremos lo que podamos mañana", reconoció.

No está previsto que el finlandés luche por puntos dada la situación en la que sale en la parrila, aún así, Raikkonen asegura que van a intentar alcanzar una buena posición. "Lo vamos a intentar. No es la primera vez que pasa esto. Ni va a ser la última vez. Todo depende de lo que hagamos", aseguró.