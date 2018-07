Briatore: "Alonso es un talento natural, como Maradona, Pelé o Messi"

"No echo de menos la F1. Para nosotros, Mónaco siempre ha sido un desastre. Trabajar aquí es muy difícil", dice Flavio en su despacho. ¿Volverá a la F1? "He estado 17 años ganando siete campeonatos del mundo con dos grandes campeones y he conseguido el máximo. Es como si ahora comenzara a salir con chicas normales", bromea Briatore.

"Si Massa está ahí, es porque el coche es bueno. Tiene buena pinta y hay muchas posibilidades de ganar el Mundial"

¿A qué pilotos ficharía para su equipo? "En los últimos tres o cuatro años, Fernando ha sido siempre el mejor. Es el más consistente, el que más motiva a los suyos, incluso cuando está de mierda hasta arriba. Para Fernando, la F1 es su vida. Además, yo cogería a Hamilton y a Rosberg".

"Si el año pasado, Fernando hubiera pilotado el Lotus, habría ganado el Mundial. Si hubiese llevado el Red Bull, habría sido un año muy monótono. Creo que el año pasado hizo su mejor temporada. Cuando estaba en Renault tenía un coche competitivo y cuando tienes una máquina competitiva, cuesta más ver el talento del piloto. El año pasado Ferrari era el sexto coche y Fernando fue segundo, fue un milagro", reflexiona el piloto.

Cree que para Webber es hora de cambiar

"Alonso es un talento natural, como lo era Maradona o Pelé, como lo es Messi. Son campeones que trabajan mucho para serlo. Pero todos ellos tienen un talento natural", dice

Briatore. Flavio cree que Mark Webber tiene que irse de Red Bull: "Es hora de cambiar". Briatore es optimista este año: "Si Massa está ahí, es porque el coche es bueno. Tiene buena pinta y hay muchas posibilidades de ganar el Mundial".