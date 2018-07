Problemas en la caja de cambios de Alonso en unos Libres 1 dominados por Vettel

Vettel quiere cerrar ya el Mundial. Y como quiere cerrarlo, quiere tener un Gran Premio a lo grande. El alemán ha comenzado dominando en el GP de India logrando el mejor tiempo de los Libres 1 con un crono de 1:26.683 por delante de Mark Webber y de Nico Rosberg. Fernando Alonso ha sido duodécimo en una sesión en la que no ha podido rodar demasiado.

Y no lo ha hecho no por la espesa 'niebla' de polución que sobrevolaba Buddh, sino porque ha tenido un problema en la caja de cambios que le ha impedido rodar más de seis vueltas. Vueltas en la que ha marcado su definitivo 1:28.214 cuando ha salido a pista a la hora de entrenamientos para volver a ella debido a dicho problema mecánico.

Eso ha lastrado sus pruebas. Porque en cuanto ha notado que algo fallaba, que el coche no 'tiraba' como debía a la hora de intentar cambiar de marcha, ha tenido que parar en boxes para bajarse del coche a los cinco minutos y ver fuera del F138 cómo Vettel comenzaba como terminó el pasado GP de Japón. Cómo comenzaba desde lo más alto.

Vettel empieza a lo grande

No tiene ganas de jugar con la opción de salir con el Mundial bajo el brazo del circuito de India. No está por la labor de atrasar más algo que lleva bastante tiempo siendo una realidad. Vettel quiere vivir con calma los tres últimos grandes premios y por ello no se ha escondido, por ello en estos primeros 90 minutos ha sido el más rápido junto con su compañero de equipo.

Pero eso ya está aceptado. Eso parece estar claro desde que Red Bull demostró que ni siquiera en Monza era un conjunto al que se podía derrotar. La lucha ahora es otra. La lucha de Ferrari ahora es el subcampeonato de pilotos y de constructores y de momento, visto lo visto en esta primera y poco ilustrativa toma de contacto con el circuito de Buddh, las noticias no son muy halagüeñas.

Los subcampeonatos en juego

Porque ha sido una suerte, dentro de lo que cabe, que a Fernando Alonso le fallara la caja de cambios cuando nada había en juego. Porque en el campeonato de pilotos, en su lucha con Hamilton y con Raikkonen, sólo Kimi ha quedado por detrás. Muy por detrás eso sí, aunque viendo lo rápido que ha ido Grosjean es de esperar que el finlandés despierte. Y en el de constructores, con Mercedes en la lucha, Rosberg ha superado claramente a Massa y Massa ha superado por poco a Hamilton.

Así que toca ponerse las pilas en el box de la 'Scuderia'. Toca hacerlo porque a pesar de que esto cuente para más bien poco hay que meter miedo a los rivales y ver dónde está el Ferrari de un Fernando Alonso que ha rodado escasos kilómetros en la pista de Buddh. Es el momento de despejar la niebla que sobrevuela el trazado para ver de qué es capaz un F138 que todavía tiene que disputar su última batalla en el Mundial.