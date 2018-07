Vettel: "No ha sido nuestra mejor carrera"

Sebastian Vettel no ha podido alzarse con la victoria en el GP de Hungría. Después de salir desde la segunda plaza en carrera, tuvo que conformarse con un tercer puesto al no ser capaz de superar a Lewis Hamilton y a Kimi Raikkonen en la calurosa pista húngara.

El tricampeón sabe que no ha sido su día: "No ha sido la mejor carrera. La salida ha sido difícil, pero pude defender la segunda posición. Pensábamos que tendríamos más vueltas con los blandos. Luego hemos estado mucho tiempo tras Button y tuvimos problemas en el alerón delantero".

El germano también reconoce que no pudo batir a Kimi a pesar de las ocasiones de las que dispuso: "Hemos perdido velocidad y luego en la lucha con Kimi estuvimos muy cerca, pero no he podido adelantarle".