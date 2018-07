Raikkonen: "La clave ha estado en hacer dos paradas"

Raikkonen ha terminado segundo el GP de Hungría, pero lamenta su mala clasificación: "He pagado el precio del sábado. Pero el coche ha estado bien, hemos logrado hacer todo en dos paradas. Y ahí ha estado la clave. Luego la lucha con Seb... hemos sumado buenos puntos".



"Sabía que iba a estar un poco apretado, pero los neumáticos estaban bien. Hemos sufrido, pero no tenía dudas de poder mantener por detrás a Vettel. En las últimas curvas ha tenido alguna ocasión, pero con el buen trabajo del equipo las cosas han salido bien, aunque el sábado no fue un día demasiado bueno", argumenta 'Iceman'.



Segundo en el Mundial de F1

Kimi adelanta a Alonso en el Mundial y ya es segundo en la clasificación de pilotos con un punto sobre Fernando y a 38 de Vettel.