Webber: "Una pena que la carrera no durara algo más"

Mark Webber se ha despedido del GP de Gran Bretaña con un segundo puesto. El australiano repite podio por segundo año tras reponerse a los problemas que tuvo en la salida con un carrerón que le llevó directo al podio sobre la pista de Silverstone.

El oceánico reconoce que hubo suerte: "No tengo ni idea de qué ha pasado en el arranque. No sé qué pasó en la salida y fue frustrante. Creo que ha sido cosa de Grosjean. El equipo ha hecho un buen trabajo con el alerón y hemos tenido suerte por todos los problemas que otros tuvieron con los neumáticos. Una pena que no durara la carrera unas vueltas más".