Rosberg: "No me decepciona lo que le ha pasado a Vettel"

Segunda victoria de la temporada para Nico Rosberg. El alemán ha hecho una muy buena carrera y ha aprovechado el abandono mecánico de Sebastian Vettel para llegar a lo más alto del podio del GP de Gran Bretaña, demostrando que los problemas con los neumáticos del Mercedes parecen cosa del pasado.

El germano se muestra sincero por lo sucedido al alemán: "Cuando vi lo que le pasó a Sebastian... no mentiré, no me ha decepcionado. Con Hamilton ha sido al revés. He sentido mucho lo que le ha pasado por todos los seguidores británicos que hay. Ha sido una gran decepción".

Nico admite que el coche va estupendamente: "Ha sido fantástico. El equipo está trabajando muy bien durante toda la temporada, progresando todo el tiempo, yendo muy rápido en clasificación... Estoy contento de poder conducir en Nurburgring con un coche tan bueno como el que tenemos".