Vettel: "Batimos un récord que debía haber durado siempre"

Sebastian Vettel acrecenta su leyenda en la historia de la Fórmula 1 con el octavo triunfo consecutivo de la temporada, algo que ninguno de los pilotos ha conseguido. No parece ser suficiente para el alemán, que apunta a agrandar la leyenda. "Intentaré en Interlagos ir a por la novena victoria", reconoció el alemán.



Agradeció el apoyo infinito del público que se concentró en Austin. "Es nuestra segunda carrera aquí y tenemos a más de cien mil personas, toda la gente de la ciudad se ha vuelto loca", apuntó.



Vettel volvió a señalar el rendimiento de su monoplaza como el factor clave de una nueva victoria personal. "Ha estado fantástico, ha sido un poco ajustado en salida", manifestó, argumentando que Romain Grosjean lo ha puesto complicado en un inicio.



"Ha salido muy bien, pero hemos tenido un ritmo increíble. Los márgenes con los demás ha estado bien y encima ocho victorias consecutivas", finalizó. Vettel señala que ha batido "un récord que debía haber durado siempre".

"Aún me queda mucho por hacer, mirando las diferencias, tengo que igualar su ritmo. Cuando se acercan no es el mejor sentimiento. Quieres que la diferencia aumente, no que se recorte", explicó el campeón de Heppenheim, que logró la duodécima victoria de la temporada y la trigésima octava de su carrera en la categoría reina del automovilismo.



"Estaba claro este fin de semana que teníamos un muy, muy buen conjunto, sobre todo en el ritmo en tandas largas. Puede que hayamos comprometido el ritmo ayer (con miras a la calificación), pero hoy estuve mucho más contento con todo", comentó Vettel, que en la última carrera del año de Interlagos podría igualar otra plusmarca, la de victorias en un mismo año (13, de su compatriota Michael Schumacher).



"El coche estuvo muy parecido al viernes, por lo que estoy muy contento, al igual que por haber añadido mi nombre a las listas de récords. Es increíble"; indicó Vettel al referirse a su plusmarca de victorias seguidas. "Esto nos hace sentir muy orgullosos de ese momento. Creo que es muy difícil para todos nosotros darnos cuenta de lo que significa", apuntó.



"Algún día la gente podrá mirar atrás y hablar de nuestra época y de lo que conseguimos como equipo", manifestó el alemán. "Si hay algo, eso es el secreto. Sí. El coche ha sido casi siempre muy fiable, pero eso va dentro de nuestra actitud, que es la de intentar dar siempre lo máximo, sin obviar un solo paso", apuntó 'Seb'.



"La gente tiende a olvidar que cada fin de semana es un reto por sí mismo. Lograr una racha tan increíble es algo muy difícil de lograr", concluyó Vettel.