Vettel entra en la leyenda con su octava victoria consecutiva y Alonso queda quinto

Sebastian Vettel ya es leyenda de la F1. El alemán ha conseguido la victoria en el GP de Estados Unidos y ha 'cerrado el ocho', pues ocho son las victorias consecutivas que suma el alemán en el presente Mundial 2013. Fernando Alonso, tras una muy buena carrera en la que ató el subcampeonato del mundo, no pudo llegar a un podio que estuvo formado por el tetracampeón, por Romain Grosjean y por Mark Webber

Se dice pronto lo de Vettel. Y parece fácil. Pero que parezca fácil no quiere decir que lo sea. Porque no puede ser fácil dominar de forma tan clara cada Mundial y cada carrera. No puede ser fácil que en tres vueltas tengas una distancia de dos segundos, sino más, con el coche que te precede. No puede ser sencillo y no lo es. Sólo está al alcance de unos pocos. Sólo está ahora al alcance de Sebastian Vettel, que ya ve escrito con letras de oro su nombre en la F1.

En toda la historia de la F1. Y ya no sólo por llevar cuatro Mundiales con tan solo 26 años, sino que ya ha logrado ocho victorias consecutivas en un mismo campeonato. Así ha sido gracias a otra exhibición de cómo convertir un coche de carreras en un martillo que golpea el crono en cada giro y que no comete el más mínimo error que le haga perder tiempo y que permita a sus rivales ilusionarse con poder adelantarle.

Porque nadie estuvo cerca de Sebastian en Austin. Parecía que estaban él y ya luego el resto. Sólo Romain Grosjean le asomó el morro... cuando salió el 'safety car' en la primera vuelta por un accidente de Adrian Sutil. Sólo ahí, y sólo en la salida, cuando el galo estuvo a punto de pasarle, fue cuando Seb vio peligrar su liderato si obviamos los momentos en los que el de Lotus fue líder por la parada de Vettel en boxes.

Carrerón de Alonso

Y es que es la ventaja de salir primero en cada carrera. O de salir segundo. De arrancar un Gran Premio en un puesto que te permita atacar y luchar por la victoria. Quizá sea cosa del coche. Quizá sea cosa del piloto. Pero el binomio que forman Vettel y el RB9 en este 2013 ha demostrado no tener ningún rival. Mucho ha hecho Alonso compitiendo hasta donde ha podido contra un dúo de otra galaxia.

Mucho ha hecho también Fernando en Austin. Y eso que salir por la zona sucia le hizo perder un puesto en el arranque en favor de Sergio Pérez. Pero, como siempre, fue paciente. Paciente porque tenía más ritmo que Pérez y que Hulkenberg, pero aún así fue capaz de esperar a la primera parada para pasar al mexicano y para poner rumbo a Nico. Para comenzar a volar, porque el asturiano en cuanto tuvo aire limpio sacó el cohete, cohete algo escondido eso sí, que lleva dentro el Ferrari.

Porque si lo de Vettel es histórico, lo de Alonso en Austin ha sido otra demostración de orgullo y de que por más segundo que sea en el Mundial por sus venas corren sangre de campeón. Se quitó a Hulkenberg de un plumazo con una inmensa pasada por el interior y empezó a recortar tiempos a un Hamilton que vio necesario olvidarse del estado de sus neumáticos para evitar ver al coche rojo por sus retrovisores.

Brasil decide

Buenos puntos para Ferrari los de Fernando. Buenos... y únicos. Porque Massa no estuvo presente en la pelea con los Mercedes, con Rosberg más bien, que era el que más cerca tenía, y no pudo entrar en los puntos para ayudar a su escudería en la lucha por el Mundial de constructores. Y mientras, Lotus se acerca, con un Grosjean en plena forma que ha sido segundo y que está manteniendo a flote a los de Enstone a pesar de la ausencia de Raikkonen.

Una carrera falta ya para la conclusión del Mundial 2013 y para salir de dudas sobre quién tendrá el honor de ser quien ostente la medalla de plata del campeonato de equipos. Mercedes o Ferrari. Ferrari o Mercedes. Bajo la atenta mirada de Lotus, Brasil y la pista de Interlagos serán los jueces en la última prueba del año.