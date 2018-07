Alonso: "Ser subcampeón es ser el primero de los mortales"

Fernando Alonso ha terminado quinto en el GP de Estados Unidos en una prueba en la que arrancaba sexto y en la que logró sobreponerse a una complicada salida. Con los puntos obtenidos en Austin, en asturiano se ha asegurado ser subcampeón del mundo.

Y eso agrada al de Ferrari: "La verdad es que el subcampeonato estaba ya asegurado. Al ganar siempre los Red Bull era complicado que tanto Kimi como Hamilton ganaran y nos pasaran. Contento por hacer segundo, que es como ser el primero de los mortales".

Alonso resume cómo fue para él la prueba norteamericana: "En la primera parte de la carrera no pude estar cerca de Pérez y Hulkenberg porque los neumáticos se gastaban y con los duros fuimos mejores y pudimos atacar. Al final terminé sin neumáticos y tuvimos que sufrir con Nico"

Tras lograr el subcampeonato de pilotos, ahora el objetivo es el de constructores, en el que Ferrari pelea con Mercedes y Lotus: "El Mundial de Constructores está difícil. Pelearemos en Brasil con los Mercedes, pero es un objetivo ambicioso. Es complicado estar en la Q3 e incluso quedar entre los diez primeros, como le ha pasado a Massa. hemos perdido competitividad y nos cuesta trabajo estar en los puntos. Pero no son suficientes"

Para terminar, espera que en 2014 no cambien nada de las novedades aunque Red Bull se queje: "Veremos qué pasa en 2014. Hay que ver cómo nacen los coches, con todas las dificultades que tenemos el año que viene. Es un desafío para los ingenieros con el motor turbo. Este año Red Bull iba bien en crono y mal en carrera. Se quejaron de los neumáticos, los cambiaron y ganaron ocho pruebas seguidas. Si no se adapta todo esto a Red Bull esperemos que no cambien nada".