Raikkonen: "Nos falta fuerza aerodinámica"

Viendo lo visto en los Libres pocos le esperaban pero Kimi Raikkonen apareció cuando había que aparecer. El finlandés logró el segundo mejor crono en la Q3 del GP de China y saldrá justo tras Lewis Hamilton y por delante de Fernando Alonso.

Con todo, el de Lotus no está del todo satisfecho y pide más para el coche: "Bueno, creo que el margen de mejora sigue siendo grande. No tenemos esa velocidad que necesitamos ahora mismo y segundos no es una mala posición. Creo que es la mejor que he logrado con el equipo en estas condiciones. Pero nos falta esa fuera aerodinámica".