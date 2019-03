Fin de semana de cuchillos largos entre Vettel y Webber en Shanghái

Vettel aterrizó en China con los cuchillos afilados: "No pido perdón por ganar. Es para lo que me contrataron y estoy aquí". Al día siguiente parecía mucho más relajado al llegar al circuito. Saludó a sus mecánicos y también a los de Webber. Estaba tan buen humor que incluso apostó con Nira Juanco.

Webber: "Quiero ganar el Mundial. Obviamente la relación con Vettel es bastante tensa"

Mientras Vettel daba la vuelta al circuito, Mark sorprendía con un nuevo corte de pelo. Llegó así el esperado momento: el reencuentro. ¿Quién dijo que no había tensión? En rueda de prensa Webber aseguró que sin normas de equipo será "más fácil".

Parco ante la prensa y ante las teles. "Quiero ganar el Mundial. Obviamente la relación con Vettel es bastante tensa". Vettel se despachó bien agusto: "No pido disculpas por ganar. Mark nunca me ha ayudado y quizá no merecía ganar esa carrera".

Ni un saludo entre ellos en el paddock

En la pista, Webber habló claro y estuvo por delante de Sebastian en las dos primeras sesiones de Libres. Mientras, dentro del box quedaba clara la división: Horner con Webber y Marko con Vettel. Entre ellos, cuando se cruzan en el paddock ni un saludo.



En la clasificación, Webber se queda sin gasolina por "baja presión". Saldrá último al no tener el litro de gasolina requerido por la FIA, pero Vettel tampoco tuvo buen día: salió con gomas duras y cometió un error.