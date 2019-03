Alonso: "Nuestro objetivo es el podio y con los dos coches aún mejor"

"No estoy preocupado por no anotar puntos en Malasia, porque todo el mundo tiene al menos dos o tres abandonos por temporada en la Fórmula 1", dice un filosófico Fernando Alonso en China. "Aunque espero que no, creo que me va a pasar otra vez este año, debido a la ley de los promedios. Tenemos que estar preparados para eso y también estar preparados para aprovechar cualquier oportunidad y tratar de anotar el máximo de puntos cuando le pase a nuestros rivales.

"Creo que Massa está haciendo un trabajo fantástico y que conduce a un cien por ciento"

Sobre el accidente de Malasia, dice: "Vamos a tratar de ser un poco más cuidadosos, dejar un poco más de margen y con suerte no volverá a suceder". En cuanto a la sugerencia de un periodista de que Vettel, quien estuvo involucrado en esa colisión, redujera deliberadamente para impedir a Alonso, el piloto de Ferrari lo negó: "Eso es imposible", ha insistido.

En busca de una vuelta fantástica

Alonso ha elogadiado a Massa: "Creo que está haciendo un trabajo fantástico y que conduce a un cien por ciento. Sin embargo, para hablar de las últimas cuatro carreras hay que hacer un cálculo extraño, ya que las condiciones en las sesiones de calificación en Melbourne y Malasia no eran tan normales. Como digo, él está haciendo un buen trabajo y espero poder calificar delante de él en algunas carreras este año. Para hacer eso tendrá que ser con una vuelta fantástica".

También ha hablado sobre las órdenes de equipo en Red Bull y Mercedes: "Como piloto, uno siempre quiere ganar y hacer lo que sea necesario para ganar", dijo el español. "Sin embargo, lo que cuenta son las prioridades de tu equipo, por lo que es difícil hacer un comentario o tener una opinión sobre lo que Red Bull y Mercedes hicieron en la última carrera sin saber las discusiones que tuvieron antes. Pero, como digo, cuando llegamos a la F1 entramos en un acuerdo con nuestro equipo y tenemos una obligación profesional hacia este equipo y a veces la gente confunde las órdenes de equipo con la obligación de hacer el trabajo de uno"



Cree que los otros equipos también mejorarán

Fernando Alonso es optimista en Shanghái: "Creo que tenemos que mejorar nuestra calificación, que es un punto débil en comparación con nuestro ritmo de carrera, pero en general aquí nuestro objetivo es luchar para acabar en el podio", concluyó. "Con una brecha de cinco semanas desde que Australia creo que la mayoría de los equipos han tenido el tiempo para producir algunas actualizaciones y soy razonablemente optimista de que lo que hemos traído aquí podrá conseguir los resultados que esperamos. Es por eso que nuestro objetivo es el podio y con los dos coches que sería aún mejor".