Vettel: "Me sorprendió tener tanto margen con respecto a Rosberg"

Sebastian Vettel ha conseguido una nueva pole en su trayectoria personal en la Fórmula 1 y saldrá en la primera posición en el Gran Premio de Brasil con el objetivo de hacer historia si vence a final de carrera. Tras unos Libres que no dominó durante todo el fin de semana, el piloto alemán logró el mejor tiempo en el momento clave, algo que le "encantó".



"Pudimos hacer una muy buena vuelta. Lo intentamos por segunda vez para mejorar ese tiempo. Me sorprendió tener tanto margen con respecto a Rosberg. Me encantó", expuso Vettel, que respondió en diferentes idiomas al mensaje del equipo cuando terminó la clasificación. "Mezclé español con portugués y ese olé, que no sé como se dirá en portugués", añadió.



A pesar de la gran diferencia con Rosberg, en segunda posición, no fue nada sencillo debido a las inclemencias metereológicas que hubo durante la Q3, que obligó a parar el desarrollo normal durante más de diez minutos. "Si hay demasiada agua en la pista, es una pena para los aficionados. Había demasiado agua y el riesgo de hacer aquaplanning era demasiado", apuntó. "Salimos y nos sorprendió ver que se había ido tanta agua; cambiamos a intermedios y pudimos hacer una muy buena vuelta".



Vettel apunta a hacer historia en Brasil si consigue la victoria. "Esperamos tener una buena oportunidad mañana. Tener todo bien hecho en esas condiciones. El coche está donde tiene que estar", finalizó.