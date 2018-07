Rosberg: "Me sorprende el margen tan grande que ha tenido Vettel"

Nico Rosberg sale en Brasil desde la segunda posición. El alemán ha logrado que sólo Vettel haya sido más rápido que él en Q3 para conseguir arrancar desde primera línea sobre Interlagos.

Con todo, el de Mercedes reconoce que no ha sido ni mucho menos sencillo: "No ha sido un buen día. Ha sido extremadamente difícil, con el coche moviéndose a todos lados. Pero fue una estrategia perfecta al final con los intermedios aunque me ha sorprendido por ese margen tan grande con Vettel. Pero a pesar de todo hemos sido segundos".