Vettel, "seguro" de conseguir cuatro o cinco victorias en las próximas carreras

"Podemos estar contentos con la primera parte de la temporada y creo que podemos estar confiados de cara a la segunda parte del Mundial, tenemos un gran equipo. Espero conseguir cuatro o cinco victorias en las próximas carreras", ha dicho Sebastian Vettel en la rueda de prensa de la FIA en Bélgica.

Sobre su futuro compañero en Red Bull: "He hablado con el equipo, pero esa no es mi decisión. Tener a Kimi Raikkonen de compañero habría sido positivo en muchos aspectos, pero parece que no se concretará, así que no tiene sentido hablar. Nunca digas nunca".

Vettel también ha añadido que le gustaría que su compañero en Red Bull en 2014 fuera "alguien competitivo". En cuanto a su relación personal, ha asegurado: "No tienes que ser el mejor amigo de tu compañero".

Mercedes será aún más competitivo

El alemán cree que Mercedes será competitivo: "Vamos paso a paso, Mercedes es muy rápido en clasificación y Hamilton y Rosberg han ganado varias carreras desde Mónaco. En las próximas carreras serán más competitivos"

Vettel llega al GP de Bélgica como cómodo líder del Mundial con 38 puntos de ventaja sobre Kimi Raikkonen y 39 sobre Fernando Alonso.