Hamilton: "Hemos sacado más del coche de lo que esperábamos"

"En general me he sentido muy cómodo en condiciones cambiantes. Creo que he sido capaz de encontrar los límites cuando esas condiciones iban cambiando y en la parte central he tirado mucho porque pensaba que estaba tres segundos por debajo", declaró el piloto de Mercedes.

"Pensaba que estaba tres segundos por debajo"

Hamilton explicó lo raro que le resultó lograr su cuarta 'pole' consecutiva por las diferentes condiciones climatológicas. "Después de haber visto esa llegada a la línea miré la pantalla y vi que iba séptimo u octavo y estaba pensando que iba a llover todavía más", dijo.

"Luego me fui largo en la curva uno y fue difícil saber donde estaba. Estaba como tres segundos por debajo, no entendía que estaba pasando en la vuelta pero seguí tirando. Me limité a eso y vi que me estaba acercando a Vettel hacia el final", continuó explicando el piloto.



Red Bull, por delante en rendimiento

El británico se mostró precavido con las opciones del domingo en la carrera. "Estos pilotos han mostrado que tienen un ritmo increíble durante todo el fin de semana, pero espero que independientemente de las condiciones podamos mantener la lucha con ellos. Estamos muy bien en posición aunque los Red Bull está por delante en rendimiento puro", aseguró.



Por último, Hamilton felicitó a su equipo y alabó el rendimiento de su coche. "El equipo ha trabajado muy bien y han traído un gran paquete de mejoras. Los resultados como los de hoy son los que nos hacen sentirnos todavía mejor. Hemos sacado más del coche de lo que esperábamos", concluyó.