Vettel a Alonso: "Puedo invitarte a Red Bull si quieres hablar"

"¿Qué opináis el uno del otro como piloto y como persona?", preguntó un periodista a Fernando Alonso y Sebastian Vettel en la rueda de prensa de la FIA. Empezó Fernando Alonso: "Creo que como piloto no hay mucho que decir, tres veces campeón, ganando con todos los récords de victorias, vueltas rápidas, poles...".

Alonso: "Creo que como piloto no hay mucho que decir, tres veces campeón, ganando con todos los récords..."

"El 2011 fue casi un Mundial de récord, porque esto no se trata sólo del coche, sino del conjunto, tienes que ir rápido, incluso cuando tienes el coche disponible. Seb lo está haciendo todo perfecto en los últimos años y por eso es Campeón del Mundo y un rival duro y aspirante para los próximos años", señaló el asturiano.

Sin embargo, Alonso admitió que fuera de la F1 no tiene mucha relación con Sebastian: "Como personas no compartimos mucho tiempo juntos, somos de generaciones diferentes, no corrimos juntos ni nada en karting. Es un chaval normal… o parece un chaval normal", dice.



Vettel le devolvió los elogios: "Como piloto no tengo que presentar a Fernando, es uno los más respetados y aceptados en el mundo. Creo que en todas las circunstancias tiene la habilidad de ir por encima del límite. Es un piloto muy inteligente y esa es la razón por la que siempre ha estado luchando por el Mundial hasta el final en muchos años de su carrera".

Alonso se lo está poniendo difícil

"Por suerte, le llevamos la delantera estos dos últimos años, pero por supuesto está intentando darnos una época difícil a nosotros y a los demás este año", dice Seb.



"Como persona, como él ha dicho, no pasamos mucho tiempo juntos, como con casi todos los pilotos, no sé lo que piensa la gente desde fuera, pero desde luego no hay mucho tiempo durante el fin de semana", señala el alemán.

Sin embargo, no duda en invitarle a tomar un Red Bull para hablar: "En privado no bebo café así que no te puedo invitar a café, pero puedo invitarte a Red Bull si quieres hablar".