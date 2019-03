Hamilton: "Quiero llevar a Mercedes a la victoria"

¿Tiene presión Lewis Hamilton tras su marcha de McLaren a Mercedes? "Desde fuera hay menos presión porque el equipo lo ha pasado mal estos años y no hay muchas expectativas de que podamos ganar el campeonato. Como equipo, queremos ganar. Yo quiero triunfar y ayudar a este equipo a tirar hacia adelante. De ahí viene la presión", asegura en una entrevista a Nira Juanco.

"A pesar de lo que pase este año, estoy ansioso por ver qué me depara el futuro con este equipo"

"Quería hacer algo diferente, probar algo distinto. La gente tiene que tomar decisiones y esta fue una muy difícil. A pesar de lo que pase este año, estoy ansioso por ver qué me depara el futuro con este equipo. Quiero llevar al equipo a la victoria. Tenemos una victoria el año pasado y la oportunidad de ganar en Mónaco el año pasado", dice el piloto británico.

Admiración hacia Fernando Alonso

Hamilton no escatima elogios a Fernando Alonso: "Sebastian es un piloto fantástico. Pero al haber sido compañero de Fernando he visto cómo pilota y eso me ha hecho tenerle un gran respeto. Es igual que, por ejemplo, Ayrton Senna".

"Cuando veía la F1 antes de llegar a ella, veía a Fernando Alonso y le tenía el mismo aprecio. No creo que nunca seamos los mejores amigos, pero siempre vamos a tener una buena relación, nuestro respeto mutuo ha crecido en los últimos años", apostilla el piloto de Mercedes.