Alonso: "El objetivo era reducir distancias y lo hemos conseguido"

Quinto puesto para Fernando Alonso en la clasificación del GP de Australia y el asturiano está satisfecho. Después del retraso de las dos últimas sesiones clasificatorias de la prueba oceánica, el de Ferrari no ha podido batir a los Red Bull pero a pesar de eso sabe que el hecho de haber clasificado arriba en la primera prueba del Mundial es una nota positiva.

Y es que Fernando es consciente de que esto hacía mucho que no pasaba: "Muy contento con el quinto puesto, salimos en las posiciones importantes, cosa que no habíamos hecho antes aquí. El objetivo era reducir esa distancia. Lo hemos conseguido, pero las condiciones han sido un poco cambiantes. Hay que confirmar en Malasia si estamos en los primeros puestos o no".

Todo debido a lo rara que ha sido la clasificación en Australia, con retrasos, agua y con condiciones climáticas cambiantes: "Ha sido una crono extraña para sacar conclusiones, hay que ver una en seco. Red Bull tiene ventaja, no es novedad. Este año habrá que intentar hacer otro año perfecto y no cometer los errores que ellos cometen a veces".

Alonso tiene el objetivo de volver al podio en Oceanía: "Estar en el podio estaría bien, es una opción realista. Siempre es importante empezar el campeonato puntuando. Me gustaría estar en el podio, hace tiempo que no estoy aquí en Australia. Habrá varias paradas en boxes porque la degradación es muy alta".