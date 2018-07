Hamilton consigue la pole de Alemania con un Alonso octavo que piensa en la carrera

Hamilton ha volado en Alemania para arrebatar a Vettel la que habría sido su primera pole en Nürburgring. El británico representó a Mercedes como él bien sabe para salir desde la primera plaza de la parrilla alemana con un 1:29.398 y superar con ello a Sebastian por poco más de una décima. Alonso ha sido octavo con la mente puesta en carrera.

Porque Fernando ha puesto duros en su tiempo, en su mejor tiempo en Q3. Porque desde Ferrari sabían que no podían competir ni con Mercedes, a pesar de que Rosberg haya caído en Q2 por un error del equipo, ni con Red Bull. Y porque son conscientes de que el neumático blando no tiene más que un par de vueltas buenas mientras que el duro les asegura mantenerse más tiempo sobre pista.

Esa es la esperanza del asturiano para la carrera. Ese es el motivo por el que tanto él como Massa han puesto neumático blando tanto en Q1 como en Q2 para finalmente calzar el duro cuando lo que había que hacer era marcar el mejor crono. Pero han sido previsores, tanto uno como otro lo han sido, y saben que los puntos se reparten los domingos.

Massa y Ricciardo, por delante

Con todo, las noticias para Fernando no son todo lo halagüeñas que podían haber sido. Porque sale octavo. Octavo. Y podía haber salido más arriba de no ser porque tanto Ricciardo como Massa le han superado en los instantes finales de Q3. Y eso, aunque podía pasar, no entraba en los planes del bicampeón.

Mérito tiene Felipe también. Porque Felipe ha sido el más rápido de Q1 y de Q2. Y ha sido el encargado de hacer dudar a muchos del más que conocido potencial que tienen tanto los Red Bull como los Mercedes a una vuelta. Bueno, él, junto con Alonso y los dos Lotus lo han hecho. Y lo han hecho tan bien que han dejado a Nico Rosberg en la estacada.

Hamilton derrota a Vettel

Sorprendente ha sido eso. También sorprendente ha sido ver cómo tanto Raikkonen como Grosjean modificaban su estrategia para carrera al pensar que podían lograr la pole. Eso ha sido menos sorprendente. Porque la pole era cosa de dos equipos como se veía en los Libres. Y la pole ha sido una batalla de tú a tú entre los dos estandarse de cada escudería: entre Hamilton y Vettel.

Y Vettel ha perdido. Ha caído nuevamente en una clasificación de Nürburgring. Y ha caído con razón. Porque Lewis Hamilton ha estado sublime. Ha estado perfecto. Ha deslizado de forma suave y veloz su Mercedes por cada trazada de la pista para superar, por poco, a un piloto alemán que no pudo aprovechar la fuerza de su público para ganarle la partida al británico.

Un compatriota suyo, Jenson Button, ha optado por no marcar tiempo, al igual que Hulkenberg, para poder optar a la estrategia que deseen en carrera. Una carrera en la que nuevamente Sergio Pérez no estará entre los diez primeros a la hora de la salida y que tendrá a los Williams muy abajo. Malos tiempos para ellos, con Pastor Maldonado diciendo incluso que el coche era inconducible.

Se acaba pues la primera de las dos batallas del GP de Alemania. Una batalla que ha terminado con Lewis Hamilton como ganador y con Sebastian Vettel justo tras él. Una batalla que deja a Fernando Alonso como el octavo de la parrilla con una estrategia pensada para carrera, para aprovechar el potencial del Ferrari.