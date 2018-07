Mark Webber: "He intentado replicar el resultado de Vettel"

Mark Webber ha logrado mejorar el tiempo de Sebastian Vettel durante la clasificación para obtener la pole en el Gran Premio de Abu Dabi, algo que ha disfrutado mucho según ha reconocido el propio piloto.

"He disfrutado mucho de la clasificación y tengo muchas ganas de que empiece la carrera mañana", manifiesta el piloto australiano, que espera conseguir una victoria antes de despedirse oficialmente de su trayectoria deportiva en la Fórmula 1.

Sobre la pole, Webber confiesa que se ha aprovechado del gran trabajo que ha realizado Sebastian Vettel durante la clasificación. "Tuvimos que trabajar en ciertas zonas de la pista. Sebastian trabajó en alguna de ellas y yo he intentado replicar su resultado", argumentó. Además, reconoce que Yas Marina nunca fue un sitio donde cosechara grandes resultados. "Con todo, muy contento con la pole, un muy buen resultado en una pista donde el pasado no lo he hecho muy bien", añadió.

Webber valora que el fin de semana en Abu Dabi ha sido positivo a pesar de las dificultades que propone el trazado de Yas Marina. "No es el más fácil por las temperaturas desde el punto de vista del piloto. No ha sido todo lo suave que deseábamos. No estábamos demasiado dentro y luego hemos estabilizado el coche. Ahí hemos estado más cómodo", explicó.

Para la carrera, Webber no quiere vaticinar nada antes de tiempo y explica que "no existen garantías" de que gane en Abu Dabi a pesar de tener "un muy buen coche". "Hemos enfrentado a todos con muy buenos resultados: en clasificación muy fuertes y en carrera también. Afrontamos el día de mañana con muy buena posición. Mantenemos la cabeza baja y concentrados", finalizó.