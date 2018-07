Alonso soporta fuerzas de hasta 28G para terminar quinto en Yas Marina

Fernando Alonso tuvo que someterse a unas pruebas médicas tras el Gran Premio de Abu Dabi, en el que terminó quinto, ya que soportó fuerzas de hasta 28G en el transcurso del mismo, informaron fuentes próximas al piloto español. El bicampeón se somete a más pruebas para "intentar estar al 100% lo antes posible", según ha dicho en Twitter..

El momento de mayor fuerza soportada por Alonso durante la decimoséptima carrera del Mundial se produjo en su reincorporación a la pista tras su segunda parada en la calle de garajes para cambiar los neumáticos de su monoplaza.

"Todavía tengo todos los dientes después del salto, la espalda me duele un poco ahora porque ha sido un golpe fuerte"

En esa maniobra, y para evitar tocarse con el Toro Rosso del francés Jean Eric Vergne, el bólido de Alonso dio un salto al pasar por encima de un bordillo en el que las fuerzas soportadas por su cuerpo alcanzaron los 28G.

"Yo salía del pit lane, estaba en paralelo con el Toro Rosso, no teníamos el espacio para pasar los dos por dentro de la pista, así que en ese punto o te vuelves invisible o te ves forzado a salir de la pista", explicó Alonso después de la carrera."Sí, nos vimos un poco forzados, pero la regla dice que cuando tienes un coche a tu lado no puedes usar toda la anchura de la pista, él la usó y me forzó a irme fuera", añadió.

Espera estar bien para Austin e Interlagos

El español, incluso, bromeó con los periodistas sobre lo ocurrido: "Todavía tengo todos los dientes después del salto, la espalda me duele un poco ahora porque ha sido un golpe fuerte".



"Tenemos la alarma en el chasis, que a partir de una determinada cantidad de fuerzas G salta esta alarma en el chasis para golpes grandes, para el coche médico y estas cosas. Y el coche tiene esta alarma ahora en el parque cerrado. Así que fue un gran golpe, por supuesto, pero con suerte estaré bien para Austin e Interlagos", continuó el bicampeón.

Chequeos médicos obligatorios de la FIA

Los chequeos médicos en este tipo de casos son obligatorios e impuestos por la Federación Internacional del Automóvil. Alonso los superó sin problemas. La maniobra de Alonso llegó a ser investigada por los comisarios de la carrera, que entendieron que Alonso no debía recibir penalización alguna.