De la Rosa se estrena en "uno de los circuitos más difíciles" del Mundial

Pedro Martínez de la Rosa ha asegurado que el Gran Premio de Singapur que se disputa en el trazado de Marina Bay es la única prueba del Mundial en la que prefiere "que no llueva" ya que el hecho de disputarla de noche puede dificultar la visibilidad en la pista.



"Este es el único Gran Premio donde prefiero que no llueva, ya que, si lo hace, la visión podría ser un grave problema", confesó De la Rosa. El piloto de HRT aclara que la gran iluminación de la que dispone la pista hace que correr de noche no suponga "ningún inconveniente".



De la Rosa quiso destacar la implicación física que exige el GP de Singapur y señala que él solo ha trabajado este circuito en los simuladores de McLaren. "Es un pista en la que nunca he rodado, así que el viernes lo dedicaré a aprenderme el circuito. Marina Bay es muy duro para los frenos, de los más exigentes a nivel físico", expresa el piloto.

De la Rosa compara Singapur con Mónaco

"Está claro que es uno de los circuitos más difíciles del campeonato, junto con el de Mónaco. En el simulador fue uno de los que más me costó aprender", dice. "Creo haberme preparado a tope para este gran premio, acumulando mucho trabajo físico desde final de julio. En Grandes Premios como este es cuando todo este trabajo se ha de notar", agrega De la Rosa.