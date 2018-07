El Mundial ya rueda a contracorriente

741 kilómetros en bicicleta, 63 corriendo, 21 nadando, tenis, fútbol, gimnasio... Fernando Alonso no ha parado su preparación porque sabe que se aproximan curvas... Siete Grandes Premios en apenas dos meses y, encima, de los más duros del Mundial.



Empezamos con Singapur, la carrera más larga del Campeonato. Dura casi dos horas y es la primera que se corre en el sentido contrario a las agujas del reloj. Nos puede sonar a chino, pero el cuello no está tan acostumbrado y el esfuerzo físico es máximo. De hecho, Trulli en el 2008 terminó retirado porque no podía más.

Pero no es la única. Corea, Abu Dabi, Estados Unidos y Brasil también se corren en el sentido contrario: cinco de siete. Se cometen más fallos, el número de abandonos es mayor y el desgaste es brutal. Los coches están preparados, los pilotos listos... el tramo más duro del año está a punto de empezar.