Alonso, 'rey' de Singapur

Hágase la luz: llegamos al único circuito nocturno del Calendario. Se corre en Singapur, una de las carreras más espectaculares del calendario y más exigentes con los coches y con los pilotos.



Es el escenario de imágenes increíbles. Los pit stops echan humo y en ocasiones el incendio se extiende a la pista, pero para calientes están los adelantamientos o los intentos.



Si no, que se lo digan a Massa y a Hamilton. Ellos no se han olvidado de su particular historia de amor. Como a Schumacher con este circuito: el alemán lo ha intentado pero nada, nunca ha puntuado y cualquier mínimo fallo le deja en las protecciones.

Siempre aparece el 'safety car'

Schumacher no es la estrella; el coche que siempre marca el ritmo es el de seguridad, que no se ha perdido ninguna carrera. Es el que más trabajo tiene, pero no es el Rey. En Singapur sólo hay uno: Alonso es el único que ha sido capaz de repetir victoria en esta ciudad.

El asturiano ganó en el 2008 con Renault y en el 2010 con Ferrari; la única vez en su carrera que ha conseguido victoria, pole, vuelta rápida y liderar de principio a fin la prueba. Es uno de sus circuitos talismán, y puede arrojar un poco más de luz en la recta final del Campeonato.