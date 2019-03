Los 'reyes' del Principado

Mónaco es un santuario del automovilismo. Desde 1929 las calles del Principado albergan una de las pocas pruebas del Mundial de Fórmula 1 que se disputan en suelo urbano. El scalextrix urbano de Montecarlo es quizá el circuito más complejo, mítico y peligroso del calendario. Se trata de un trazado muy técnico que exige a los pilotos el máximo: adelantar es un milagro y el más mínimo error penaliza con el abandono. Curvas cerradas, encadenamientos, subidas y bajadas... Mónaco reserva lo más alto del cajón a unos pocos y osados elegidos.

Adelantar es un milagro y el más mínimo error penaliza con el abandono

La primera prueba celebrada en Mónaco la venció Williams Grover-Williams para Bugatti; corría el año 1929, pero la prueba no se incluiría en el Mundial de Fórmula 1 hasta 1950. Aquella primera victoria fue para Juan Manuel Fangio a bordo de su Alfa Romeo. Pilotos históricos como los británicos Stirling Moss o Graham Hill escribieron también su nombre entre los vencedores de Montecarlo. Moss venció tres ediciones (1956 con Maserati y 1960-1961 con Lotus) y Hill cinco para dos equipos diferentes: British Racing Motors y Lotus-Ford (1963, 1964, 1965, 1968 y 1969).

Prost y Senna, la mayor rivalidad de Mónaco

Niki Lauda, Jackie Stewart (con dos victorias cada uno) o Gilles Villeneuve también se impusieron en Montecarlo. Sin embargo, sería entre 1984 y 1993 cuando las calles del Principado vivieron un duelo de leyenda entre dos de los pilotos más grandes de todos los tiempos: Ayrton Senna y Alain Prost. El brasileño y el galo se repartieron esas diez temporadas: cuatro victorias Prost (McLaren) y seis para Senna (Lotus y McLaren), hasta ahora el único piloto que ha vencido en más de cinco ocasiones. El brasileño es sin duda el rey indiscutible en Mónaco.



El alemán Michael Schumacher también se impuso en el Principado en cinco ediciones (1994-95 con Benetton y 1997, 1999 y 2001 para Ferrari). El 'Kaiser' también tiene el récord de vuelta: 1:14.439 en 2004. Otro alemán, Sebastian Vettel, fue el vencedor en 2011 seguido por Fernando Alonso y Jenson Button. Hay seis pilotos en activo que han ganado al menos una vez el Gran Premio de Mónaco: Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Jenson Button, Michael Schumacher, Mark Webber y Sebastian Vettel.



Alonso protagoniza la mayor remontada en Montecarlo

Fernando Alonso ha vencido en Montecarlo en los años 2006 y 2007 con dos escuderías diferentes (Renault y McLaren-Mercedes, respectivamente). Con Ferrari, el asturiano ha cosechado una sexta (2010) y una segunda plaza (2011). En 2010, Alonso escaló 18 posiciones (24-6), su mayor remontada en la Fórmula 1 e igualó la mayor en Montecarlo; de ahí que muchos estén seguros de que el asturiano habría vencido esa edición. De vencer este fin de semana con su F2012, Alonso se convertiría en el primer piloto que lo hace con tres escuderías diferentes.



Sin embargo, a pesar de aquella mítica remontada de Alonso en 2010, lo cierto es que lograr la pole en clasificación es uno de los asiduos requisitos para triunfar en Montecarlo. De hecho, En siete de las últimas ocho temporadas, el piloto que logró la pole terminó ganando la carrera. Felipe Massa fue el último piloto que salió desde la primera posición y no ganó la carrera en 2008. Alonso tendrá difícil este punto: Ferrari no logra una pole desde Singapur 2010. Además, Ferrari no vence en Mónaco desde 2001, cuando lo hizo Schumacher.



McLaren, escudería con más triunfos en el Principado

En las últimas tres décadas, La 'Scuderia' solo ha vencido en tres ediciones en Montecarlo. Ferrari se ha subido en 47 ocasiones al podio de Montecarlo, 21 más que McLaren (26) y 31 más que Lotus (16). Sin embargo, McLaren es la escudería que más veces ha subido a lo más alto del cajón en Mónaco (15), por delante de Ferrari (ocho) y Lotus (siete). La escudería de Woking domina también las poles de Montecarlo (11), seguida de cerca por Ferrari y Lotus (nueve), gracias en parte a la hegemonía de Prost y Senna.